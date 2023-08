Sardegna, 17 incendi sull'isola: domenica giornata ad alto rischio

Sono stati 17 gli incendi che oggi in Sardegna, interessata da una settimana da temperature elevatissime, hanno impegnato l'apparato regionale antincendio. In quattro casi è stato necessario l'impiego di mezzi aerei, in particolare a Nulvi (Sassari), dove sono intervenuti tre elicotteri della flotta antincendio e un canadair decollato da Olbia, mentre a terra operavano squadre di volontari e vigili del fuoco.

Incendi in provincia di Nuoro

Per un altro incendio, che ha percorso 500 metri quadri, nelle campagne di Aritzo (Nuoro) si sono alzati in volo due elicotteri. Altrettanti hanno operato sopra Sardara (Sud Sardegna), dove sono bruciati circa due ettari di terreni incolti, canneti e stoppie. Sono ancora in corso, invece, le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Nuoro, in località Sa Marmara, dove il Corpo forestale ha inviato un elicottero.

Domenica ad alto rischio

Domenica potrebbe essere un’altra giornata molto difficile sul versante incendi su tutta l’isola, favorita dalle condizioni meteo. L’allerta è arancione su tutta la Sardegna, tranne che nella zona di Sassari.