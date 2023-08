Diplomi facili nel Napoletano, fino a 15mila euro per titolo di studio

Un’inchiesta di Tuttoscuola fa luce sull’impennata di iscrizioni in 46 istituti paritari nei comuni intorno al capoluogo campano: dal quarto al quinto anno la popolazione studentesca nell'area è cresciuta di oltre 11mila unità. Il direttore della rivista Govanni Vinciguerra: “Sono disposti a pagare fino a 15mila euro per un pezzo di carta ottenuto in pochi mesi di (finta) scuola” ascolta articolo

Nell’hinterland di Napoli si concentra la metà dei “diplomifici” di tutta Italia. Lo sostiene l’inchiesta "Il Gran Bazar dei diplomifici” realizzata da Tuttoscuola. La rivista ha analizzato l’andamento delle iscrizioni in 46 istituti paritari nella cintura intorno al capoluogo campano. Nell’anno scolastico 2022-2023 la popolazione in queste scuole è cresciuta in massa di oltre 11mila studenti, il 1.407% in più.

La mappa dei diplomifici Da Pozzuoli ad Acerra, da Pomigliano d'Arco a Frattamaggiore fino ai comuni dell'area vesuviana: la mappa degli istituti sospetti si estende su un'area geografica relativamente piccola sulla quale però si concentra la metà dei diplomi facili di tutta Italia: "Nella regione della disoccupazione giovanile più alta d'Europa, gli alunni classificati come studenti-lavoratori sono disposti a pagare sino a 15 mila euro per un pezzo di carta ottenuto in pochi mesi di (finta) scuola", spiega il direttore di Tuttoscuola Giovanni Vinciguerra. A rendere possibile il sistema dei diplomifici concorrono vari fattori come cavilli burocratici e la difficoltà per gli uffici scolastici regionali di eseguire controlli negli istituti privati collocati in aree periferiche.

Tra i comuni con più iscrizioni Frattamaggiore e Ottaviano Nella classifica dei comuni finiti nel mirino dell'indagine di Tuttoscuola Frattamaggiore si colloca al primo posto: nei quattro istituti paritari della città gli iscritti all'ultimo anno sono aumentati di 1.411 unità. Ad Ottaviano, secondo l'anagrafe, i 17enni erano in tutto 286 ma nelle tre scuole superiori private si sono aggiunti 1.279 studenti in più. Cifre simili si registrano a San Giuseppe Vesuviano e a Nola. In tutta la regione si contano 23mila iscrizioni sospette, la metà dei 32mila in Italia a conferma del primato della Campania in termini di diplomi facili.