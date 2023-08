Firenze, incendio nel parco dell'hotel Four Season in pieno centro

Questa mattina, intorno alle 11:25, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in viale Matteotti, in centro città, dove si è verificato un incendio in un edificio annesso all'interno del parco dell'hotel Four Season. Le fiamme si sono propagate alle siepi e ad alcuni alberi circostanti. Secondo quanto dichiarato dai pompieri, non ci sono state persone ferite nell'incidente.