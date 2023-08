Meteo, maltempo dal weekend. In arrivo burrasca di fine estate

Il caldo torrido determinato dall'anticiclone Nerone non dà tregua in queste ore. Giornate perlopiù soleggiate, ma al Sud potrebbero verificarsi occasionali precipitazioni, più probabili sulla Sicilia interna. Da domenica le perturbazioni, gradualmente, interesseranno tutta la Penisola

La situazione sinottica vede la persistenza di un vasto campo d'alta pressione, si estende tra nord Africa ed Europa centro-occidentale ed è alimentato da aria molto calda dal deserto del Sahara. Il tempo in Italia è stabile, con cieli per lo più sereni, e temperature che raggiungeranno valori fino a 8-12 C al di sopra delle medie sulle regioni del Centro-Nord. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, confermano l'arrivo della burrasca di fine estate, che determinerà, a partire dalla giornata di domenica, un graduale calo delle temperature e un peggioramento diffuso delle condizioni meteo.

Le previsioni al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni possibili sui settori alpini, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata locali acquazzoni possibili tra Piemonte e Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. In Lombardia si attendono altri tre giorni di caldo intenso, con massime sopra i 40 gradi in pianura. Le colonnine scenderanno domenica, quando sono previsti temporali diffusi su rilievi e pianura occidentale.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo degli addensamenti in formazione in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con locali acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulla Sardegna e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia. Mari generalmente calmi e caldi.