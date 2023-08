Tramonti di Sopra, usa reggiseno come guinzaglio cane ed evita multa

Una multa evitata grazie a un reggiseno. La singolare storia riportata da Il Gazzettino arriva da Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, meta conosciuta soprattutto per le Pozze Smeraldine ed ha come protagonisti alcuni agenti della Polizia locale del comando Cellina-Meduna e due turiste di Mestre giunte per ammirare le bellezze del posto in compagnia di un cane.

Multa evitata con il reggiseno

Durante i controlli lungo i due chilometri che arrivano alle Pozze, gli agenti hanno notato che l’amico a quattro zampe di piccola taglia in compagnia delle turiste non aveva il guinzaglio. La padrona dell’animale ha dunque iniziato a cercare l’attrezzatura nelle borse, ma senza successo. Le due turiste veneziane lo avevano infatti tolto dalla loro auto e dimenticato accanto al totem per i ticket del parcheggio, all’inizio della strada. A quel punto i vigili hanno dato loro due alternative: tornare indietro a prendere il guinzaglio, dicendo di fatto addio alla passeggiata data la distanza, oppure pagare la multa prevista in un caso come questo. La padrona del cane ha invece scelto una inaspettata quanto geniale terza via, sicuramente neanche immaginata dagli agenti. La donna infatti si è slacciato e tolto il reggiseno e l’ha legato alla pettorina del cagnolino. Una mossa che ha spiazzato i due uomini della Polizia locale, i quali hanno voluto testare che il reggiseno potesse reggere alle strattonate dell’animale. E così è stato. Le due turiste hanno quindi potuto raggiungere le Pozze nel pieno rispetto delle regole, suscitando ovviamente qualche risata nei passanti per via dell’insolito reggiseno-guinzaglio. Al ritorno, purtroppo per le due turiste, non c’è stato modo di recuperare l’attrezzatura per l’amico a quattro zampe dimenticata vicino al totem del parcheggio: nel frattempo qualcuno l’aveva già presa e fatta sparire.