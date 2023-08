Modena, ucciso a coltellate in centro: si cercano due uomini

Continua a Modena la ricerca dei due uomini che, come confermato da testimoni, ieri intorno alle 18.30, in corso Vittorio Emanuele, ovvero in pieno centro storico, hanno ucciso a coltellate un ragazzo. La vittima sarebbe un ventenne originario dell'Africa, colpito da una decina di coltellate in mezzo alla strada. La squadra mobile della polizia di Stato ha setacciato i video delle telecamere presenti in zona e ha ascoltato il racconto di chi ha assistito all'aggressione in pieno giorno, di fronte a cittadini e turisti. Fra le ricostruzioni ci sarebbe anche quella di un altro giovane, amico della vittima, che avrebbe raccontato come il ventenne sarebbe stato aggredito già precedentemente rispetto all'omicidio, sempre nella giornata di ieri. I due presunti assassini si sono allontanati a piedi per le vie del centro storico modenese, riuscendo a far perdere presto le loro tracce. A fine marzo scorso sempre in centro a Modena un altro omicidio: in quell'occasione un sedicenne pachistano era stato ucciso, anche in quel caso a coltellate, al parco Novi Sad. Per il delitto sono stati fermati un diciassettenne e un ventitreenne, entrambi connazionali della vittima.