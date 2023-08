Catania, sparatoria corso Indipendenza: 2 arresti per tentato omicidio

Custodia cautelare per entrambi

È stata disposta la custodia cautelare per entrambi gli individui: Piterà è stato fermato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra Mobile; Leonardi era già stato arrestato lo scorso 9 maggio, in quanto colto in flagranza in possesso della Beretta 7,65 con la quale Piterà avrebbe esploso i colpi, quindi il provvedimento giudiziario gli è stato comunicato in carcere dove già si trovava.