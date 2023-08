Benzina oltre i 2,7 euro sulla A8: chiesto intervento della Gdf

Economia

Carburanti, benzina in autostrade ancora sopra 2 euro al litro

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati a questa mattina, sulle autostrade il prezzo medio della benzina in modalità self è 2.017 euro/litro. Il gasolio self è a 1.926 euro/litro. La media per il Gpl è a 0.842 euro/litro mentre il metano servito si colloca a 1.528. Su base regionale i prezzi medi più alti per la benzina sono a Bolzano e in Puglia

Milioni di italiani festeggiano Ferragosto. In tanti anche oggi si sono messi in macchina su strade e autostrade diretti alle mete di villeggiatura. Chi sta viaggiando in questi giorni deve mettere in conto anche prezzi in aumento per fare rifornimento. Le ultime rilevazioni sui carburanti indicano prezzi in rialzo nei distributori

