Stefano Tacconi alla sua prima uscita pubblica. LA FOTO

Gli scatti sono stati pubblicati in un post su Facebook da un ristorante di San Giovanni Rotondo. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale era stato colpito da un’ischemia cerebrale il 23 aprile 2022

Stefano Tacconi alla sua prima uscita pubblica dopo la malattia. L'ex portiere di Juve e Nazionale era stato colpito da un’ischemia cerebrale il 23 aprile 2022. Due foto di Tacconi con la sua famiglia sono state pubblicate in un post su Facebook da un ristorante di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Proprio in questa località, nell'ospedale di Padre Pio, Tacconi sta proseguendo il suo percorso riabilitativo.