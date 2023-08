Cimitero in esaurimento a Frosinone, loculi requisiti

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha disposto la requisizione 'a titolo d'urgenza e temporaneo' dei 64 loculi rimasti liberi nel cimitero comunale. Verranno utilizzati per garantire la sepoltura dei defunti nei prossimi 90 giorni, periodo entro il quale è prevista la realizzazione del primo lotto di 540 nuovi loculi cimiteriali. Lo scorso 26 luglio la Giunta comunale ha approvato la delibera n°329 con cui ha dato il via libera al progetto definitivo: prevede la realizzazione di un totale di 1270 loculi in zona E più altri 256 loculi in zona B. Il cronoprogramma prevede la realizzazione del primo lotto da 540 posti entro la fine del 2023, altri 490 verranno costruiti durante il prossimo anno, gli ultimi 240 si faranno entro la fine del 2025. Il progetto ne prevede 1.040 frontali normali, altri ottanta frontali maggiorati (taglie un po' più ingombranti) e 150 laterali (cantera). A tutti si aggiungono i 256 loculi del lotto B che sono suddivisi in otto strutture costituite da due batterie da sedici loculi. In attesa del via a ai lavori, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, il sindaco Mastrangeli ha per la requisizione "in via contingibile ed urgente, fatta salva la possibilità di reiterazione fino alla realizzazione dei nuovi loculi. E comunque fino alla cessazione della fase di emergenza in corso".