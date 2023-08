Ritrovata Benedetta, la 12enne scomparsa 5 giorni fa nel Viterbese

C apelli castani e occhi marroni , la ragazzina si trovava in provincia di Viterbo per partecipare a un centro estivo. Venerdì scorso, attorno alle 19, si era allontanata volontariamente dalla casa famiglia di cui era ospite dopo aver avuto una discussione con alcuni assistenti del centro, che avevano poi diramato l’allarme

È stata ritrovata Benedetta Cristofani, la ragazzina di 12 anni scomparsa 5 giorni fa da Tarquinia. Secondo quanto si apprende la ragazzina è stata trovata a Roma e si trova attualmente presso la stazione dei carabinieri Cecchignola. Capelli castani e occhi marroni, Benedetta si trovava in provincia di Viterbo per partecipare a un centro estivo. Venerdì scorso, attorno alle 19, si era allontanata volontariamente dalla casa famiglia di cui era ospite dopo aver avuto una discussione con alcuni assistenti del centro, che avevano poi diramato l’allarme.

I timori del padre

"Sono spaventato, con tutte le cose che si sentono, ho paura per mia figlia, saperla da sola, chissà dove. Vivo nell'ansia” aveva detto ieri all'Adnkronos il papà della ragazzina. "Nella struttura era stata portata due sabati fa. Si sarebbe dovuto trattare di una permanenza temporanea, il tempo per me di sbrigare alcune cose personali e poi sarei tornato ad essere il suo affidatario. Dai locali via della Pisana, dove sono anche stato, hanno poi trasferito mia figlia e gli altri ospiti a Tarquinia per farli andare al mare. Non mi hanno dato l'indirizzo, mi hanno solo dato un numero di cellulare dove contattare l'operatore".