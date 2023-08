Medico scrive "cane buongustaio" su referto donna morsa su natica

"L'episodio mi ha disturbata ma non mi ha sconvolto la vita” ha commentato la giovane. “Mi chiedo come avrebbe potuto vivere questa situazione una ragazzina di 15 anni, di notte in ospedale con un medico che la molestava verbalmente. Soprattutto se a dire queste cose è il medico che dovrebbe accoglierti e aiutarti in un momento di difficoltà. Lui era in una posizione di potere rispetto a me e se n'è approfittato"

La vicenda

La singolare vicenda risale allo scorso 25 luglio. Una 28enne si rivolge al pronto soccorso dell’ospedale di Merate dopo essere stata morsa sul lato b dal cane di alcuni amici. Aveva bisogno di punti per la ferita provocata dai denti dell’animale. L’ilarità e la superficialità del medico (appartenente alla cooperativa che fornisce il personale a gettone al reparto) hanno infastidito la giovane tanto da indurla a presentare un reclamo all’Ufficio relazioni con il pubblico del nosocomio lombardo. "L'episodio mi ha disturbata ma non mi ha sconvolto la vita” ha commentato a Repubblica la giovane. “Mi chiedo come avrebbe potuto vivere questa situazione una ragazzina di 15 anni, di notte in ospedale con un medico che la molestava verbalmente. Soprattutto se a dire queste cose è il medico che dovrebbe accoglierti e aiutarti in un momento di difficoltà. Lui era in una posizione di potere rispetto a me e se n'è approfittato".