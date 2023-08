Orune, omicidio nel centro abitato del paese: morto un 57enne

La vittima è stata uccisa in una sparatoria avvenuta in centro durante le celebrazioni della festa di Nostra Signora de Su Cossolu. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro che stanno lavorando per rintracciare i responsabili

Tragedia a Orune, nel Nuorese, dove un uomo di 57 anni è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco mentre passeggiava nel centro abitato del paese. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele, durante la festa di Nostra Signora de Su Cossolu, a cui partecipavano diverse persone. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dal medico di base del paese. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bitti e i colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro, che stanno lavorando per ricostruire la vicenda e rintracciare i responsabili.