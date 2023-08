L'Aquila, si lancia dal balcone per sfuggire a marito violento: grave

L'uomo, di origini romene e già noto alle forze dell'ordine, non contento, ha malmenato anche gli operatori del 118 intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi alla donna

Grave episodio di violenza e disperazione questa mattina nel piccolo Comune Marsicano. Una donna si è buttata dal balcone del secondo piano della propria abitazione per sfuggire al convivente che la stava picchiando. L'uomo, di origini romene e già noto alle forze dell'ordine, non contento, ha malmenato anche gli operatori del 118 intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi alla donna, costretta dall'uomo a lanciarsi dal balcone. La donna è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Le indagini sono affidate ai carabinieri.