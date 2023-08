Terremoto al largo delle Marche di magnitudo 2.7

Nessuna segnalazioni di danni a cose o persone

La lieve scossa non ha sortito per il momento alcun effetto: non si segnalano ripercussioni né sugli edifici né sulle persone. Lo scorso 9 novembre, sempre nella stessa area di mare davanti alle Marche, si erano registrate scosse 5.5 e 5.2, con ingenti danni e disagi nell'Anconetano e nel Pesarese, che avevano determinato la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei ministri; agli episodi sismici più forti, è seguita una lunga scia sismica ancora in corso con scosse di più lieve entità.