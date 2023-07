Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 luglio: la rassegna stampa

13/13

Il Manifesto: apertura con titolo "Rimonta l'attesa". Si vota in Spagna, l'ultimo grande paese europeo in cui la sinistra governa da sola. I post franchisti di Vox puntano a entrare nella maggioranza. I progressisti credono nela remontada. In gioco c'è anche l'Europa

