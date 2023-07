Auto contro moto, quattro morti nel Foggiano: anche un bambino

Quattro morti in un incidente stradale in provincia di Foggia. Tra le vittime anche un bambino. Lo scontro è avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola. Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un'automobile che si è scontrata con una motocicletta. L'altra vittima è il motociclista. A quanto si è appreso, il bambino aveva meno di dieci anni. A bordo dell'auto, con ogni probabilità, cittadini stranieri. Sul posto forze dell'ordine, sanitari del 118 e vigili del fuoco.