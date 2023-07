Strage Samarate, attesa la sentenza. Alessandro Maja rischia ergastolo

La Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese) è in camera di consiglio al termine del processo nei confronti di Alessandro Maja , il 57enne interior designer a processo per l'omicidio della figlia Giulia, 16 anni, della moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e per il tentato omicidio del figlio maggiore Nicolò, 24 anni. Il sostituto procuratore Martina Melita, nella scorsa udienza, ha chiesto per Maja la condanna all'ergastolo per la strage di Samarate, mentre la difesa ha chiesto le attenuanti generiche e il riconoscimento del parziale vizio di mente, per poi rinunciare alle repliche di oggi. "Non lo perdonerò mai, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia", ha detto oggi fuori dalla camera di consiglio Nicolò Maja, unico sopravvissuto della strage.

Il caso

Nella notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022, Alessandro Maja, imprenditore di Samarate, in provincia di Varese, ha ucciso la moglie, la figlia di 16 anni e ha ferito quasi a morte il figlio maggiore. L’uomo sembrava avere una famiglia unita, un'attività apparentemente florida, due figli. Ora rischia il massimo della pena. L’ergastolo è la condanna che l'accusa ha chiesto per lui alla Corte D'Assise di Busto Arsizio, dove Maja è imputato per duplice omicidio e tentato omicidio. Il figlio in aula aveva detto: "Spero che gli venga data la pena che merita", spiegando di aver "pensato a mia mamma e mia sorella" quando il padre lo ha guardato. Ancora oggi non è chiaro cosa abbia spinto suo padre ad aggredire tutta la famiglia. L’uomo non ha saputo spiegare perché abbia deciso di aggredire sua moglie e i suoi figli. In quel periodo, come ha ricordato il padre di Stefania Pivetta, il 57 enne era spesso giù di corda, preoccupato per un tracollo finanziario di cui nessuno però avrebbe avuto contezza, tanto che la donna gli aveva chiesto aiuto per dare "uno scossone" al marito, dicendosi preoccupata.

Cosa accadde

Il giorno prima della strage, il 57 enne si era seduto sul letto della figlia Giulia, poco prima che andasse a dormire, e le aveva detto "scusami". La ragazzina lo aveva raccontato la mattina della tragedia, sempre a suo nonno. Quella notte poi, mentre tutti dormivano, Maja era salito al piano di sopra della villetta dove viveva con tutta la famiglia, ha colpito a martellate nel sonno la moglie Stefania, poi è andato in camera della figlia e ha aggredito anche lei, infine ha inferto svariati colpi alla testa anche a Nicolò, che però è sopravvissuto, ha passato oltre 95 giorni in ospedale e ha subìto numerosi interventi.