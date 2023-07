Daniela Santanchè, richiesta proroga indagini notificata il 17 luglio

Politica

Daniela Santanchè e lo scandalo sul caso Visibilia, cosa è successo

La ministra del Turismo è al centro delle polemiche dopo l’inchiesta di Report sulle sue società. In un’informativa al Senato si è difesa: 'Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia'. Nel mentre, però, non è più secretata la sua iscrizione nel registro degli indagati alla Procura a Milano. Ed è emerso che è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio. Ecco tutte le tappe della vicenda

Daniela Santanchè, ministra del Turismo, è al centro delle polemiche dopo l’inchiesta di Report sulle sue società. In un’informativa al Senato lei si è difesa: "Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Contro di me una campagna d’odio". Nel mentre, però, non è più secretata l'iscrizione nel registro degli indagati alla Procura a Milano di Santanchè, nei cui confronti è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, gruppo che ha fondato e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino al 2022

La puntata di Report è andata in onda lo scorso 19 giugno. Al centro della vicenda c’è, come detto, la Visibilia Editore spa. Santanchè aveva smentito di essere sotto indagine, ricordando di aver venduto le sue quote di Visibilia a gennaio del 2022: l’ipotesi di reato però si riferiva al periodo compreso tra il 2016 e il 2020, in cui Santanchè era ancora presidente della società. In quegli anni, secondo l’accusa, Visibilia avrebbe pubblicato bilanci inattendibili che avrebbero fatto emergere con ritardo il dissesto patrimoniale che la riguardava