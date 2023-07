Un museo archeologico nel cuore del Gargano

Il museo archeologico a Mattinata

Il Museo Archeologico Nazionale di Mattinata rappresenta un momento di rilevanza storica. L'intitolazione allo speziale/archeologo Matteo Sansone è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per i mattinatesi e per la Famiglia Sansone.Mattinata aspettava da tempo che un simile presidio museale trovasse finalmente esito non solo per l'enorme dimensione culturale che rappresenta ma anche e soprattutto per l'alto valore identitario per la storia della Comunità. È una operazione culturale fondamentale per accrescere e arricchire la conoscenza e la consapevolezza dei luoghi e del territorio in ogni visitatore che avrà il piacere di scoprire di quanta bellezza gli avi sono stati capaci di creare centinaia di anni fa. Un arricchimento notevole anche dal punto di vista della destinazione turistica locale che vede esponenzialmente arricchito l'offerta. Proprio ciò che ancora mancava a Mattinata per completare la già ricchissima proposta territoriale tra lo sconfinato giacimento di bellezze naturali oltre che della vivida esperienza di tradizioni tipiche ed autentiche. Un percorso virtuoso che ha visto l'Amministrazione comunale collaborare con la Direzione Generale e Regionale Musei e con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia.