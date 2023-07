Prime pagine dei quotidiani dedicate alla vendetta di Putin per il raid di Kiev al ponte di Crimea: basta grano e mondo in allarme. Pane e pasta, si temono aumenti. Scontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sul tema delle tasse. Sui giornali sportivi spazio ai tifosi in rivolta per Lukaku-Juve e Cuadrado-Inter