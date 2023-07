Meteo, caldo intenso per il persistere dell'anticiclone africano

Dominio dell'anticiclone africano con sole e caldo intenso su tutta la Penisola. Nubi di passaggio solo in Alto Adige e in Veneto ma con scarse precipitazioni. In alcune zone di Sardegna e Sicilia le temperature massime arriveranno oltre i 38°C. Al Nord il cielo si presenterà in prevalenza sereno. È prevista una nuvolosità maggiore solo in Val Pusteria, in Alto Adige, e sul Cadore, in Veneto. Le precipitazioni saranno scarse e piuttosto veloci. Anche al Centro domina l'Anticiclone. Il sole splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Le temperature massime toccheranno i 37-38°C in Toscana, Lazio e Umbria. Si supereranno invece i 40°C in Sardegna.