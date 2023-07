Moneta con Raffaella Carrà, Sky TG24 nella Zecca dello Stato. VIDEO

La moneta dedicata a Raffaella Carrà

La moneta da 5 euro del programma numismatico 2023 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra l'indimenticabile icona della televisione italiana. Come per le edizioni precedenti, l'artista è stata scelta con un sondaggio tra i collezionisti registrati al sito e-commerce dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta bimetallica, dal valore nominale di 5 euro, si presenta in versione "proof", ovvero emessa esclusivamente per collezioni numismatiche, con una tiratura di 15.000 pezzi. Realizzata dall'artista incisore Silvia Petrassi e prodotta dalle Officine della Zecca italiana, raffigura sul dritto, dentro uno schermo televisivo, il ritratto di Raffaella Carrà. A sinistra, ad arco, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; a destra, in alto, la firma dell'autore "PETRASSI". Sul rovescio, la showgirl italiana in evidenza su un palcoscenico. A sinistra, rispettivamente in alto e in basso, il valore di "5 EURO" e "2023", anno di emissione della moneta. Ad arco, in alto, la scritta "RAFFAELLA CARRÀ" a destra, "R", identificativo della Zecca di Roma.