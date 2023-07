Ragazza scomparsa a Salerno, continuano le ricerche della 23enne

L'ultimo contatto telefonico la giovane l'ha avuto con la madre venerdì 30 giugno alle 14.30. In serata è stata la stessa madre a lanciare l'allarme quando al suo rientro non ha trovato la figlia in casa ascolta articolo

Continuano le ricerche di Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni residente nella frazione Capriglia di Pellezzano, in provincia di Salerno, di cui non si hanno più notizie da venerdì 30 giugno. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane si sarebbe allontanata a bordo della propria auto, un'utilitaria bianca non dotata di geolocalizzatore, senza portare con sé il cellulare, lasciato a casa. L'ultimo contatto telefonico la 23enne l'ha avuto con la madre venerdì alle 14.30. In serata è stata la stessa madre a lanciare l'allarme quando al suo rientro non ha trovato la figlia in casa. Secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, la ragazza non aveva problemi di droga o depressione.

Le ricerche Dopo la denuncia ai carabinieri sono partite le ricerche per trovare la giovane. Tanti anche gli appelli sui social. Tra questi, c'è anche quello del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra: "Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile S. Maria delle Grazie e con tutte le forze dell'ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento".

Le indagini Nessuna pista viene tralasciata o esclusa. Le indagini, dopo la denuncia, sono passate ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. I militari stanno sentendo in queste ore amici e parenti e stanno visionando le telecamere della zona, fino agli svincoli autostradali. Il cellulare della giovane è stato ritrovato in casa ed è al vaglio dei militari, mentre non c'è traccia del portafogli con i documenti. Non sembra, secondo le prime notizie riferite, che la 23enne avesse un fidanzato o alcuna storia sentimentale nota ai genitori. L'ultimo contatto con i familiari risale al primo pomeriggio di venerdì quando la giovane ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima. La giovane fa la commessa in un negozio della zona orientale della città.