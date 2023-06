Incidente Autostrada A12, tir in fiamme: code in Versilia

Fortunatamente non sono state coivolte persone. Dalle 16 il tratto autostradale è stato riaperto, ma in un solo senso di marcia. Segnalati rallentamenti in entrambe le direzioni.

Traffico intenso nell'autostrada A12. Sedici vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e del Comando di Lucca, con tre autobotti e un carro schiuma, sono intervenuti nel tratto versiliese della Genova-Rosignano in direzione Sud, poco prima del casello Versilia per l'incendio di un rimorchio di camion che trasporta autovetture pressate e che fortunatamente non ha coinvolto persone. Attorno alle 15.45 l'autostrada è stata chiusa in direzione Sud per facilitare le operazioni di spegnimento e per l'incolumità degli automobilisti. Dalle 16 è di nuovo aperta, ma in un solo senso di marcia. Si segnalano code e rallentamenti in entrambe le direzioni.