Palermo, l'ottavo murale nel quartiere Sperone

Un'altra opera si aggiunge al nuovo “parco d’arte urbana” della città. Realizzata su una palazzina nel popolare quartiere alla periferia del capoluogo siciliano dallo street artist pugliese Millo, che ha all'attivo oltre 120 opere in varie parti del mondo, si intitola “Adduma”, in italiano: "accendi".

Realizzato a 27 metri d'altezza, il murale ritrae un bambino che "sale le scale di una botola aperta verso il cielo per accendere una luce sul proprio quartiere". Millo spiega così la sua opera : “una scala immaginaria sospesa sulla città per mostrare ciò che manca quando le istituzioni sono lontane e la vita si fa difficile, ma anche per illuminare quello che più vorremmo vedere: i nostri sogni avverarsi e le nostre battaglie vinte. Spero che questa opera possa far parlare di un quartiere dalle infinite potenzialità e mostrare a tutti che anche se in salita, bisogna sempre provarci”.

L'opera di Millo si aggiunge alle altre realizzate in questi anni in uno dei quartieri più difficili d'Italia da street artists come le argentine Medianeras, il salentino Chekos e il palermitano Igor Scalisi Palminteri.