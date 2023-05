Sparo accidentale al poligono, ferito marito della viceministra Gava

E' grave il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari. L'incidente è avvenuto ieri alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, a San Martino di Campagna (Pordenone)

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra all'Ambiente Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al poligono di tiro di Aviano (Pordenone). E' successo ieri alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, a San Martino di Campagna. L'ufficiale sarebbe rimasto ferito alla gamba destra da uno sparo accidentale. Ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Pordenone, ha subito un lungo intervento chirurgico. Dibari è in servizio a Udine dove coordina l'Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo di indagine.