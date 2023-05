Prof del corsivo Esposito: "Se guadagnate poco è solo colpa vostra”

"Sono sempre stata zitta ma oggi voglio rispondere”. Con un video su TikTok Elisa Esposito, la influencer di 21 anni giunta alla ribalta per le lezioni di corsivo, si sfoga e ribatte a chi l’accusa di non avere un lavoro serio e chi le dice che i guadagni attraverso i social non dureranno per sempre e che la sua carriera finirà. “Dietro a questo genere di commenti ci vedo tanta cattiveria ma soprattutto tanta invidia” commenta la giovane in un video di 3 minuti.

Elisa Esposito: “ Io posso aprirmi un centro estetico”

“Se guadagnate 1300 euro al mese la colpa è vostra, non è mia” dichiara su Tik Tok Elisa Esposito. “Ovviamente con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi anche perché io sono nata e cresciuta e vivo ancora con i miei genitori che hanno un lavoro umilissimo". Poi la giovane rincara la dose: "Mi danno le colpe ma io non ho colpe, come non ha colpe l'Italia. La colpa non è di nessuno se non di voi stessi". L’influencer aggiunge: “Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita”. Tre minuti di video in cui Elisa parla anche di sé. “Io la scuola l’ho finita. Ho preso un diploma da estetista, quindi non venite a dirmi che finita l’esperienza sui social non farò niente. No, io posso aprire un centro estetico”. Poi precisa: “Io non ho paura per il mio futuro, anzi sono tranquillissima e serena”. Ed ancora: “Se adesso guadagno quello che guadagno è grazie a me stessa, io non ho avuto l’aiuto di nessuno. Mi sono costruita tutta da sola” . Infine Elisa conclude: “Non pensate che la vita da influencer sia facile. Dietro ogni video c’è un lavoro duro. Ci facciamo il culo anche noi, certo meno di quelli che lavorano in fabbrica. Spero che abbiate capito” conclude Elisa.