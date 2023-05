Piacenza, compra quadro all'asta, potrebbe essere un Monet da milioni

Si è aggiudicato per poche migliaia di euro, partecipando ad un asta, un dipinto che, adesso, potrebbe valere milioni. La tela, infatti, sarebbe attribuita a Claude Monet, maestro dell'impressionismo francese le cui opere hanno quotazioni stellari. Protagonista della vicenda, riportata dal quotidiano piacentino Libertà, un avvocato della città emiliana, Carlo Romagnoli - collezionista ed appassionato d'arte - che ha acquistato, una quindicina di giorni fa, un ritratto di bambina dalle dimensioni di 104 per 74,5 centimetri che sarebbe stato dipinto dal celebre artista transalpino e che, secondo Vladimir Cicognani, critico ed esperto d'arte, perito d'arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna sarebbe autentico. "Sì, dire che è un Monet - ha spiegato al giornale piacentino - a mio avviso è esatto. Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto del valore di diversi milioni di euro". Sui cataloghi, osserva, dell'opera "non vi è traccia e tra l'altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l'intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo".