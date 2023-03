Siracusa, droga in palline di padel: 18 dosi di crack e 12 di cocaina

Uno stratagemma singolare scoperto dagli agenti della polizia di Stato che hanno sequestrato gli stupefacenti, pronti per essere ceduti a Ortigia nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato

Diciotto dosi di crack e 12 di cocaina nascoste in palline di padel. Uno stratagemma singolare scoperto dagli agenti della polizia di Stato che hanno sequestrato gli stupefacenti a Siracusa, pronti per essere ceduti a Ortigia nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato. Insospettiti dall’aspetto della pallina che presentava diverse anomali, i poliziotti hanno fatto un controllo più accurato scoprendo il “malloppo”. Indagini sono in corso per trovare gli spacciatori.