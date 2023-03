Archiviata l'inchiesta Renzi-Presta per finanziamento illecito

I due erano indagati insieme al figlio dell’agente televisivo, Niccolò Presta, dopo essere finiti nel 2019 in una relazione dell'antiriciclaggio. Ad annunciare l'archiviazione è stato lo stesso Presta su Twitter

Indagine nata nel 2019

Il procedimento verteva sui rapporti economici tra Renzi e l'agente televisivo e in particolare i bonifici del documentario "Firenze secondo me", che finirono nel 2019 in una relazione dell'antiriciclaggio della Uif.