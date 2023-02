Cade in mare col muletto, a Trieste nuova morte sul lavoro

Un uomo di 58 anni, Paolo Borselli, è morto oggi pomeriggio a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto al Molo VII del porto di Trieste. Per cause in corso di accertamento, l'uomo è caduto in mare con il muletto. A dare l'allarme sono stati i colleghi che non l'hanno visto rientrare. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica e dell'ambulanza provenienti da Trieste. È stata tentata una lunga rianimazione ma per l'uomo purtroppo non è rimasto altro se non decretare il decesso.