Morto il noto criminologo Francesco Bruno

Cronaca

Uomini politici, come David Sassoli e Mikhail Gorbaciov, sovrani come la regina Elisabetta II, e anche il Papa emerito Benedetto XVI. Giornalisti, come Eugenio Scalfari e Piero Angela, ma anche attori e personaggi dello spettacolo, come Angela Lansbury, Ray Liotta e Catherine Spaak: sono tanti i nomi noti scomparsi nel 2022. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno