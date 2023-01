Migranti, la Ocean Viking arrivata ad Ancona: a bordo 37 naufraghi

Gli adulti saranno distribuiti tra vari centri di accoglienza sul territorio delle Marche. I 12 minori non accompagnati saranno ospitati in una struttura della Caritas a Senigallia

La Ocean Viking, con a bordo 37 naufraghi soccorsi al largo della Libia, è entrata nel porto di Ancona. I 12 minori non accompagnati saranno ospitati in una struttura della Caritas a Senigallia. A loro si dovrebbero aggiungere domani altri minorenni, 16 o 18, in arrivo con la Geo Barents che trasporta in tutto 73 migranti. La permanenza a Senigallia sarà temporanea, i ragazzi dovrebbero essere tutti ricollocati in strutture per minorenni. Gli adulti a bordo della Ocean Viking saranno distribuiti tra vari centri di accoglienza sul territorio delle Marche. Quelli della Geo Barents dovrebbero invece essere destinati fuori regione.