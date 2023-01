Isola d’Elba, bambino aggredito da cane: ferite al volto

Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice d’urgenza giallo. Il piccolo ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte

Era in vacanza con la propria famiglia all’isola d’Elba quando è stato aggredito da un cane di grossa taglia di proprietà di alcuni amici dei suoi genitori. Protagonista della vicenda è un bimbo di 6 anni di nazionalità tedesca che è stato azzannato oggi al viso in una zona del comune di Rio. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice d’urgenza giallo.

Indagini in corso

Al vaglio degli inquirenti la dinamica che ha portato all'aggressione. Probabilmente il bambino ha involontariamente infastidito il cane che si è rivoltato contro di lui. Il piccolo ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte.