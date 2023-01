Friuli-Venezia Giulia, due indagati per incendio comunità minorenni

Sotto indagine l'addetto alla vigilanza notturna presente all'interno della struttura al momento del rogo e il legale rappresentante della cooperativa Aedis, che gestisce il centro per minori non accompagnati di Pasian di Prato. I reati per i quali procede la magistratura sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio divampato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre a Pasian di Prato nella comunità per minori non accompagnati gestita dalla cooperativa Aedis in cui è morto un minorenne albanese e altre due persone sono rimaste ferite. I reati per i quali si procede sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime. Due gli indagati: l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento dell'incendio e il legale rappresentate della cooperativa.