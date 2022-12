Ventimiglia, bimbo ferito: si costituisce il compagno della nonna

L’uomo è indagato in stato di libertà, per lesioni gravissime. Ieri si era presentato in commissariato a Ventimiglia, accompagnato dal proprio avvocato, per rendere spontanee dichiarazioni ascolta articolo Condividi

E' indagato in stato di libertà, per lesioni gravissime, il compagno della nonna del bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito a Ventimiglia la mattina del 19 dicembre scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato ieri pomeriggio dal pubblico ministero. A quanto si apprende, avrebbe picchiato il bambino, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova, ma ancora non si è fatta chiarezza sul motivo. L'uomo si era presentato ieri in commissariato a Ventimiglia, accompagnato dal proprio avvocato, per rendere spontanee dichiarazioni.

Dubbi sulla dinamica dei fatti approfondimento Violenze sui minori, il 2021 è stato l'anno nero con 6.200 casi La mattina del 19 dicembre il bambino era stato affidato alla custodia della nonna e del suo compagno. La coppia aveva raccontato di avere perso di vista il piccolo, a causa di un momento di distrazione, ritrovandolo poco dopo vicino casa, in strada, ferito. Il bambino era stato raccolto dal compagno della nonna e portato in auto sul posto di lavoro del padre, ad almeno 2 chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento. Il compagno della nonna aveva affermato che il bimbo era stato investito da un'auto pirata, ma le telecamere della zona non avevano rilevato il passaggio di mezzi. Il piccolo ha riportato fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e ha un polmone collassato.

Lo sfogo del padre sui social leggi anche Reati su minori: in Liguria crescono le violenze sessuali "Non riesco a darmi pace. Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo", ha scritto il papà del bimbo. Dal proprio profilo Facebook il genitore aggiunge: "Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità".