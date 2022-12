3/8

Martedì 27 dicembre i valori più alti si registreranno su Sicilia e Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 25 gradi. Caldo anche in Calabria e Puglia. Temperature molto miti anche al Centro con valori compresi tra i 15 e i 18 gradi. In alcune zone del Paese sembrerà primavera. Sulle isole Maggiori e in alcune parti del Sud il tempo rimarrà soleggiato con tepori in arrivo direttamente dall’Africa