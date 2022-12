Meteo, a Firenze il fiume Arno ha superato il primo livello di guardia

Piena dell'Arno a Firenze, strade allagate e scuole chiuse nel Pistoiese, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Pisa per alberi caduti e allagamenti. La situazione metereologica viene monitorata dalla Protezione civile della Toscana ascolta articolo Condividi

Allerta arancione in Toscana dove la pioggia incessante ha fatto alzare il livello di guardia del fiume Arno a Firenze. Colpita dal maltempo anche Pistoia e la sua Piana con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. Qui il fiume Brana è tracimato in alcuni punti, in particolare a Badia a Pacciana dove ha oltrepassato il ponte. Strade e case allagate come ha segnalato su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani.

maltempo in Toscana - Facebook -Eugenio Giani

L’Arno ha superato il primo livello guardia a Firenze approfondimento Maltempo: Giani, protezione civile Toscana è in allerta La piena dell'Arno con la sua portata di mille metri cubi di acqua al secondo, ha superato il primo livello di criticità a Firenze Uffizi dove la soglia è di 2,95 metri. Mentre il fiume ha raggiunto il secondo livello di guardia a Subbiano superando i tre metri di altezza nel punto in cui curva verso Firenze in provincia di Arezzo. Attivato il Servizio di Piena del Genio Civile regionale. Previsti 1500 mc/s nelel prossime ore nel tratto nella provincia di Pisa. La situazione è monitorata dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana in collaborazione con Prefetture, Province e vigili del fuoco. Previsti in aumento anche i livelli idrometrici sugli affluenti di sinistra dell'Arno, attualmente sotto i livelli di riferimento o prossimi al primo come Elsa, Pesa, Greve e il suo immissario Ema. Sulla costa Toscana attenzione ai fiumi Cecina e Pecora. E' in piena l'Ombrone a Grosseto.

Fiume Arno - Facebook-Eugenio Giani

Maltempo: case allagate nel Pistoiese, scuole chiuse approfondimento Maltempo: Toscana, codice giallo per ghiaccio sull'Appennino Continua a piovere copiosamente nel Pistoiese, dove diverse abitazioni sono invase dall'acqua. A Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, il torrente Stella ha rotto gli argini allagando un paio di abitazioni. La Protezione civile in via precauzionale ha fatto evacuare due bambini che si trovavano in casa con i genitori. Nella zona di Badia a Pacciana, alle porte di Pistoia, il torrente Brana ha esondato e le acque hanno allagato i piani bassi della abitazioni. Chiusa la strada di accesso alla frazione. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse a Pistoia e nei comuni limitrofi.