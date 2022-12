Chef Rubio tra i 24 denunciati da Liliana Segre per minacce online

C’è anche Gabriele Rubini tra i denunciati alla polizia dalla senatrice a vita per “istigazioni all’odio”. Anche in passato il controverso personaggio era stato denunciato per i suoi post sui social

La senatrice a vita ha sporto 24 denunce per minacce ricevute online "di carattere antisemita, natura diffamatoria, e contenenti auguri di morte". Come anticipato da La Stampa, tra queste c’è il nome di Chef Rubio. La reduce della Shoah aveva comunicato la sua intenzione di denunciare gli odiatori online lo scorso novembre durante il Forum nazionale delle donne ebree d’Italia. "Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni".

I “precedenti” di Chef Rubio

Nel 2019 Chef Rubio era già stato denunciato per istigazione all’odio razziale per un tweet in cui definiva “abominevole” lo stato di Israele. Lo scorso mese di aprile aveva attaccato la senatrice a vita definendo "vergognoso" il "silenzio sistematico" su quella che lui stesso bollava come "pulizia etnica" contro i palestinesi nello stato di Israele.