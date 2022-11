WAVE - Smart Mobility Magazine, 29 e 30 novembre eventi per il lancio

La rivista trimestrale ha l’obiettivo di “accompagnare i lettori alla scoperta della mobilità del futuro”. Per lanciarla, Core ha pensato a una due giorni di dibattiti. L’appuntamento è a Roma, presso La Lanterna di Fuksas in via Tomacelli. Si parte martedì alle 15 e si prosegue alle 9.30 di mercoledì. Tanti gli ospiti. A moderare l’evento anche Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 ascolta articolo Condividi

WAVE - Smart Mobility Magazine è una rivista trimestrale che ha l’obiettivo di “accompagnare i lettori alla scoperta della mobilità del futuro, attraverso il racconto degli stakeholder coinvolti nello sviluppo di nuovi mezzi, servizi e infrastrutture per la mobilità”. Per lanciarla, martedì 29 e mercoledì 30 novembre sono in programma due giorni di eventi.

Il programma Si parte alle 15 di martedì 29 e si prosegue alle 9.30 di mercoledì. L’appuntamento è a Roma, presso La Lanterna di Fuksas in via Tomacelli, 157. Ad aprire i lavori, il 29, è il panel istituzionale dal tema “PNRR e mobilità: innovazione e sostenibilità per l’Italia”, a cui partecipa Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 30, poi, i lavori si chiudono con un colloquio con Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella prima giornata sono previsti anche i panel con protagoniste Axpo Italia e Jaguar Land Rover su smart companies, smart cities e la mobilità del futuro tra elettrificazione ed estetica sostenibile. Nella mattinata di mercoledì, inoltre, è in programma un confronto sulla smart mobility, Pnrr, mobilità elettrica, sviluppo e sostenibilità, rigenerazione urbana e intermodalità: partecipano Enel, ITA Airways, il think tank “The Urban Mobility Council”, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Gli ospiti Diversi gli ospiti che interverranno nella due giorni. Tra gli altri: Michele Crisci, presidente UNRAE; Simone Demarchi, amministratore delegato Axpo Italia; Fabrizio Favara, chief Strategy Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Domenico Furgiuele, segretario Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati; Marco Garbero, Axpo Energy Solution; Stefano Genovese, head of Institutional and Public Affairs di Unipol Gruppo; Nicola Lanzetta, direttore Enel Italia; Geronimo La Russa, presidente ACI Milano; Fabrizio Lazzerini, amministratore Delegato di ITA Airways; Massimo Milani, segretario Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Francesco Naso, segretario Generale Motus-E; Mario Nobile, responsabile Direzione Generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppe Ricci, Energy Evolution Chief Operating Officer di Eni S.p.A.; Marilisa Partipilo, head of Stakeholders Relationship Global e-Mobility di Enel; Marco Santucci, amministratore Delegato di Jaguar Land Rover; Matteo Tanzilli, presidente Assosharing; Chicco Testa, presidente FISE Assoambiente; Antonio Salvatore Trevisi, segretario Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica.