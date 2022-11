Diversity & Inclusion Hub, evento sull’inclusione in ambito corporate

Mercoledì 30 novembre va in scena il primo evento di Diversity & Inclusion Hub: l’appuntamento è alle 16 a Roma, presso la Lanterna di Fuksas in Via Tomacelli 157, e anche su Sky TG24. L’Hub - che nasce da un’idea di Core, con il contributo del partner accademico Luiss Business School - vuole approfondire le tematiche inerenti alla sfera dell’inclusione nel mondo del lavoro in ambito corporate. L’evento vuole essere un momento di dibattito di alto profilo attraverso il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, aziende, associazioni e accademici.

L’obiettivo dell’evento, spiegano gli organizzatori, “è quello di mettere a sistema le innovazioni sulle tematiche di D&I con il coinvolgimento delle istituzioni e aziende che illustreranno le loro best practices al riguardo”. Tra i partecipanti ci sono stakeholder, associazioni di riferimento e collaboratori aziendali. I temi del dibattito, tutti inerenti la sfera dell’inclusione e della diversità nel mondo del lavoro, saranno quattro: pari opportunità in ambito STEM e aree professionali ad alto contenuto tecnologico; imprenditorialità femminile, export e internazionalizzazione; gender balance e politiche HR; digital divide e inclusione sociale e lavorativa dei soggetti vulnerabili.

Gli ospiti

Tra gli ospiti che interverranno mercoledì 30 novembre ci sono: Chiara Buonvino, HR - Equality Diversity & Inclusion leader di Ikea Italia; Matteo Caroli, docente della Luiss Business School; Andrea Catizone, legal advisor in Gender equality, Diversity and inclusion; Claudio Durigon, sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Maria Isabella Leone, docente della Luiss Business School; Giovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss Guido Carli; Armando Melone, consigliere politico della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia; Anna Maria Morrone, responsabile Organization & People Development del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Walter Rizzetto, presidente IX Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati; Mariangela Siciliano, responsabile SACE Education; Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit; Maria Rita Testa, docente della Luiss Business School; Luisa Varriale, docente della Luiss Business School. Hanno scelto di prendere parte all’iniziativa Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ikea Italia e Inwit. L’evento è supportato dalla media partnership con Ansa e Sky TG24. Per partecipare bisogna accreditarsi all’indirizzo mail info@diversity-inclusion.it (per maggiori informazioni, questo è il sito da visitare).