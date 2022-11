Nonna Giovanna, star dei social, morta a 91 anni cadendo in un camino

Nonna Giovanna, la morte

Nonna Giovanna si chiamava Giovanna Capobianco e aveva 91 anni. Mercoledì 23 novembre è caduta dentro il caminetto acceso in salotto, nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina in provincia di Pisa. Per lei non c'è stato nulla da fare: a trovare il cadavere carbonizzato è stata la figlia, che ha subito chiamato il 118 per un tentativo di soccorso purtroppo inutile. A provocare la caduta forse un colpo di sonno o un malore, che potrebbero aver fatto perdere l'equilibrio dell'anziana. Al momento dell'incidente era sola nell'abitazione in via di Visignano: quando la figlia è rientrata verso le 20 ha trovato la madre ormai deceduta. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire per la dinamica dell'incidente: nonostante sia piuttosto chiara, il pubblico ministero di turno Aldo Mantovani ha disposto l'autopsia.