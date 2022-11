Dream Time, a Firenze il festival del progetto editoriale "Luce!"

Il progetto e gli ospiti a Firenze

Luce! è curato da una redazione composta da giornalisti appartenenti a tutte le testate Monrif: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Alla guida la direttrice Agnese Pini. “Luce! è molto di più di un semplice Magazine”, dichiara Pini, “è uno scrigno che raccoglie tante storie e le porta a tutti i nostri lettori. Queste storie rappresentano un momento di crescita perché ci permettono di aprire gli occhi su tante sfaccettature diverse che compongono il nostro mondo. È un moltiplicatore di empatia”. Dream Time, si legge invece nel comunicato di presentazione della manifestazione, "è il mondo che vogliamo per le nuove generazioni. Una giornata di talk, dibattiti, musica con tanti ospiti e creator provenienti dal mondo dell'economia, della politica e dello spettacolo. Diritti civili, lavoro, disabilità e parità di genere raccontati attraverso le storie di persone e aziende che ogni giorno si impegnano per questo cambiamento". Tra gli ospiti a Firenze, il 26 novembre, ci sono Brazzo, Francesco Cicconetti, Vittorio Emanuele Parsi, Andrea Pinna (Le Perle di Pinna), Karin Falconi ed Emilia Russo (le MammeMatte dell’Associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini), Damiano e Margherita Tercon, Philipp Carboni (I Terconauti). La giornata si concluderà con un incontro parole e canzoni con protagonisti Emma e gli Eugenio in Via di Gioia.