Bolzano, condanna all'ergastolo per Benno Neumair: uccise i genitori

Benno Neumair, il 31enne bolzanino che il 4 gennaio 2021 uccise i genitori Peter Neumair (63 anni) e Laura Perselli (68), entrambi insegnanti in pensione, per poi gettarne i corpi nell'Adige, è stato condannato all'ergastolo. La Corte ha accolto in toto le richieste dell'accusa, condannando Benno all'ergastolo sia per l'omicidio del padre che per quello della madre. Per il reato di soppressione di cadavere, cioè per avere gettato i corpi dei genitori uccisi nelle acque dell'Adige, il 31enne è stato condannato a tre anni di reclusione. La pena finale è quindi ergastolo con un anno di isolamento diurno e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. "Sentenza iniqua, non ce l'attendavamo, dovremo leggere le motivazioni": è il commento rilasciato all'AGI dall'avvocato Flavio Moccia, difensore di Benno Neumair, pochi minuti dopo la lettura della sentenza della Corte d'assise.