Maltempo all'Elba: persone chiuse in casa e strade invase dall'acqua

Allegamenti e disagi all'isola d'Elba per il maltempo nella zona di Porto Azzurro (Livorno) con anche persone soccorse dai vigili del fuoco perché rimaste bloccate nelle proprie abitazioni in seminterrati. Dalle 10 circa di stamani sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco di Portoferraio per allagamenti di cantine e scantinati e infiltrazioni dopo un forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola.

Molti interventi di soccorso

Due gli interventi di soccorso per persone bloccate nelle proprie abitazioni per allagamenti. Sono circa 15 al momento, come spiegano dal comando di Livorno, gli interventi in attesa. Tutti sempre per allagamenti ed infiltrazioni di acqua. Sono in corso di preparazione ulteriori squadre di vigili del fuoco.