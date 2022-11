Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, "i numeri che abbiamo in questo momento ci indicano che la situazione epidemiologica, pur connotata ancora da circolazione virale, è sotto controllo; i dati dell'ultima settimana ci indicano in particolare che l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei posti di area medica è al 2% e al 10% rispettivamente e tutto questo l'abbiamo ottenuto, e va rimarcato a tinte chiarissime, grazie alle vaccinazioni".

Cinque giorni di isolamento per gli asintomatici e cinque giorni anche per chi ha sintomi lievi se non si ha la febbre ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei giorni successivi. Questo il parere dell'Istituto Spallanzani al Ministero della Sanità per le nuove regole sull'isolamento per i positivi al Covid.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: