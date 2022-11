Viareggio, rogo in un condominio: nove intossicati

Una ventina di persone sono state evacuate questo pomeriggio da un condominio alla periferia di Viareggio in seguito a un incendio sviluppatosi in uno scantinato per cause ancora da chiarire. Nove persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in seguito all'inalazione del fumo scaturito dalle fiamme. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti, riferiscono i medici.