E’ in arrivo la prima “novembrata” della storia, un nuovo termine coniato per descrivere l’attuale situazione meteo. L’anticiclone africano sta tornando alle nostre latitudini, fatto davvero inusuale per questo periodo. Il tempo sarà stabile (soprattutto al Centro Sud) e le temperature si manterranno molto alte, intorno i 22-24 gradi con punte di 27 in Sardegna

Nei prossimi giorni, per l'ennesima volta, l'anticiclone africano tornerà sulla scena italiana. Un periodo anomalo che, di fatto, è iniziato a metà maggio e che ha portato temperature record nei mesi estivi. Fino a martedì 8 novembre il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta Italia, con valori minimi piuttosto bassi al Nord. Le temperature cambieranno da mercoledì quando aria più mite proveniente da Sud, farà aumentare le temperature di giorno, ma anche di notte. Al Centro Sud i valori diurni si attesteranno intorno ai 22 gradi e si toccheranno i 27 in Sardegna e i 25 in Sicilia. La “novembrata” non durerà a lungo: entro il prossimo weekend è possibile l’arrivo di un nucleo gelido dalla Russia, che potrebbe stravolgere la situazione.

Le previsioni di martedì 8 novembre

Al Nord cielo nuvoloso in pianura e in Liguria con possibili pioviggini. Tempo migliore in montagna e al Nord Est. Massime fino a 20 gradi. Tempo soleggiato al Centro, salvo nuvole e pioviggini sull’alta Toscana. Massime fino a 21 gradi. Al Sud situazione anticiclonica con cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 18 e 22 gradi. Nuvole sul versante ionico ma senza piogge.