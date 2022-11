Marò, Massimiliano Latorre avrebbe chiesto i danni allo Stato italiano

Il fuciliere della Marina è stato accusato insieme al collega Salvatore Girone dell'omicidio di due pescatori indiani nel febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala. Dopo aver trascorso 106 giorni nel carcere indiano, i due marò ottennero un permesso di un mese per tornare in Italia. Il 31 agosto del 2014 Latorre, tornato in India, venne colpito da un'ictus e ricoverato d’urgenza nel dipartimento di neurologia di un ospedale di New Delhi.

Archiviate le accuse

Caso marò, gip di Roma: "Latorre e Girone agito per legittima difesa"

La vicenda dei due marò si è conclusa lo scorso gennaio con l’archiviazione delle accuse. Per il Gip di Roma i due ficilieri agirono per legittima difesa. "È chiarissimo come, più che legittimamente Latorre e Girone si trovassero in una situazione tale da far pensare a un attacco di pirati alla Enrica Lexie” si legge nel documento del Gip “ragion per cui nessuna perplessità potrebbe giammai residuare sul fatto che i due militari abbiano agito in stato di legittima difesa, almeno putativa". E anche qualora, scrive ancora il Gip "residuasse nella loro condotta un qualche profilo colposo, ovviamente tutto da accertare, il relativo reato di omicidio colposo sarebbe definitivamente prescritto".